Соглашение между Москвой и Анкарой по "Турецкому потоку" может быть подписано на будущей неделе в Стамбуле, где 10-12 октября пройдет заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Осуществление проектов "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", министр энергетики России Александр Новак назвал ключевыми моментами в нормализации двухсторонних отношений.

В 2014 году товарооборот между двумя странами достигал 35 млрд долларов, а за восемь месяцев текущего года он снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первый этап проекта предполагает строительство двух из четырех веток "Турецкого потока". По одной из них в Турцию для удовлетворения ее потребностей ежегодно будет поступать 15,75 млрд куб. м газа. Аналогичные объемы газа планируется перекачивать в Европу по второй нитке.

В интервью газете Hürriyet Новак отметил, что турецкая сторона делает все возможное для ускорения процесса реализации проекта.





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