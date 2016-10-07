Весьма оптимистичный прогноз сделал на российско-германской экономической конференции в Берлине зампред "Внешэкономбанка" Андрей Клепач. Он заявил, что рубль может заметно укрепиться – аж до полтинника за доллар. Вот только должно быть выполнено одно условие: цена за баррель нефти должна возрасти до 56-57 «зеленых».

Аналитики, однако, поставили высказывание под большой вопрос. По мнению большинства из них, не все так радужно. Ведь в любой момент может вмешаться ЦБ и внести свои поправки. А регулятор так и сделает, если заметит всплеск спекуляции, сообщает www.vestifinance.ru.

Другой вопрос: что выиграют россияне от укрепления рубля. Скорее всего, изменение курса коснется товаров и услуг, которые пересчитываются в долларах он-лайн. Например, загрантуры. А вот от российских продавцов ожидать снижение цен вряд ли стоит. Они не станут делать скидки на старый товар, который был закуплен по более высокой стоимости. Да и на новый не поспешат переписывать ценники. Чисто из желания банальной наживы, ведь прибыль - это главное для коммерческой деятельности.