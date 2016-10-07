Российские пивовары просят снять акцизы с безалкогольного пива

Союз российских пивоваров обратился с письмом к заместителю министра финансов Илье Трунину, - производители просят не вводить акциз на безалкогольное пиво, считая такой налог нелогичным и странным.

Российские производители безалкогольного пенного напитка приводят в пример мировой опыт: ни в одной стране мира подобная продукция под категорию алкогольной не попадает и никто ни разу не назвал ее вредной для здоровья, поэтому видимых и естественных оснований для обложения ее акцизом нет, передает ТАСС содержание письма пивоваров.

Производители «безалкогольного» предлагают также исключить пиво с нормативным содержанием алкоголя менее 0,5% из перечня подакцизных товаров Налогового кодекса РФ.

Ранее Минфин России предложил облагать акцизом безалкогольное пиво на уровне слабоалкогольного и средней крепости, повысив размер действующего в 2016 г. акциза с 20 руб. за 1 л до 21 руб. за 1 л.