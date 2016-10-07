Минфин РФ хочет сохранить бюджет с помощью нового правила

На обсуждение в правительство Министерство финансов России внесло проект закона, который изменит основные направления бюджетной политики. Новое бюджетное правило предлагается ввести с 2020 года.

Новое правило будет основано на принятие за основу базовой цены нефти в $40 за баррель. Специалисты Министерства финансов считают, что такой подход позволит ограничить расходы и вместе с тем сформировать резервы бюджета, а также ограничит влияние колебания нефтяных цен на отечественные бюджет и экономику.

Базовая цена нефти станет основой базовому курсу рубля для бюджета, а предельные расходы будут рассчитаны по правилу: базовые доходы плюс расходы на обслуживание долга. Вся полученная прибыль сверх «правила» пойдет в резервы, которые будут тратиться только если цены на нефть упадут ниже $40 за баррель, пишет газета «Ведомости».