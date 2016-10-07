В УрФО появилась организация, отстаивающая права турагентств

5 октября в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Уральского отделения ассоциации «Союз туристических агентств» (СТА) http://sta1.ru/ , в котором приняли участие представители турбизнеса региона, президент СТА Сергей Голов, председатель правления СТА Сергей Агафонов, представитель СТА на Урале Мария Слугина, а также ряд деловых и отраслевых СМИ.

Основным поводом для встречи активистов турагентского и туроператорского сообщества Екатеринбурга, помимо торжественной церемонии открытия офиса СТА, стали обсуждение наиболее острых и актуальных для тур.рынка тем: изменения в отраслевом законодательстве, новые реалии работы турбизнеса после 1 января 2017 года, общероссийский единый реестр турагентов на базе «Турпомощи», а также итоги недавней встречи представителей туротрасли в Сочи в рамках инвестиционного туристического форума ITIF-2016.

Туристическому законодательству и реестру турагентов посвятил свое выступление Сергей Голов, президент СТА.

– С 1 января следующего года вступает в силу 49-ФЗ, направленный на совершенствование туристского законодательства. В нем много сказано и прописано об усилении ответственности туроператоров, о защите прав туристов, но также уделено внимание турагентскому сообществу, чего ранее на таком уровне не делалось. В частности, прописаны нормы, регулирующие туроператорские и турагентские отношения, а также обязанность турагентов вступать в единый общероссийский федеральный реестр. И это основная норма, требующая пояснения. Дело в том, что туроператоры будут обязаны вносить сведения о своих партнерах-турагентах в единый реестр на базе объединения, в котором сами состоят, т.е. в ассоциацию «Турпомощь». Пока не до конца ясно, как это будет происходить со стороны туроператорских компаний, каков алгоритм их действий. Но однозначно следующее – реестр турагентов будет носить не рекомендательный, а обязательный статус. На данный момент работа по формированию и ведению такого реестра активно ведется, ею занимается «Турпомощь», и здесь важно понять, что турфирмы вне реестра с 1 января 2017 не смогут легитимно осуществлять свою деятельность. Когда станет очевидным, что новые реалии претворяются в жизнь и реестровый номер жизненно необходим, вот здесь возможен коллапс, связанный с массовыми подачами сведений от турагентов в реестр, с которым «Турпомощь» физически не сможет справиться. Для предотвращения такого явления, мы призываем турагентов озаботиться своим будущем заранее. В частности, СТА оказывает безвозмездные услуги информационного характера по данному вопросу, а также может помочь с подачей документов в «Турпомощь» - этим занимаются наши представительства на местах, – отметил Сергей Голов.

О форуме в Сочи и заседании круглого стола СТА в рамках этого мероприятия рассказал Сергей Агафонов, председатель правления СТА.

– Заседание было посвящено рискам работы на внутреннем рынке, а также обновленному законодательству. Ключевыми экспертами выступили Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, Александр Осауленко, директор ассоциации «Турпомощь», а также члены правления СТА. Более чем с 60-ю участниками велись оживленные дискуссии, а наиболее острой темой обсуждений стала редакция поправки к закону в части обязанности турагентов работать только от имени и по поручению туроператора. По итогам совещания была принята общая резолюция, а также поддержанная всеми экспертами и, в частности, Барзыкиным Ю.А., инициатива СТА о предотвращении введения именно этой редакции поправок и возможность работы не только от имени и по поручению, но и также от своего имени. Что касается ситуации на внутреннем рынке, то еще одной инициативой стало предложение использовать механизмы регулирования деятельности туроператоров в сфере выездного туризма и площадок, которые создавались с этими целями, для туркомпаний, работающих в сфере внутреннего туризма. Так, по оценке ассоциации «Турпомощь», на рынке внутреннего туризма только с начала этого года туристы и турагенты понесли прямые потери более 100 млн рублей и турбизнес не может оставаться в стороне, а должен донести до сведения властей все возможные риски и предложить пути решения подобных вопросов, – резюмировал Сергей Агафонов.

– Для нас, как для представителей бизнеса, важно вести общественную деятельность, иметь активную гражданскую позицию. Мы понимаем всю значимость и необходимость такого явления, как общественная организация, отстаивающая интересы турагентов, – говорит Мария Слугина, представитель СТА на Урале. – Мы рады представлять ассоциацию «Союз турагентств» (СТА) в своем регионе, популяризировать ее инициативы в профессиональной среде, объединять прогрессивную часть турагентского сообщества, выдвигать инициативы, находиться в прямом диалоге с отраслевыми властями, повышать уровень информированности турагентов. С помощью СТА голос турагента Урала зазвучит громче, а мы, со своей стороны, будем с честью нести возложенную на нас миссию.

Стоит отметить, что практической составляющей встречи стала инициатива директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой о заключении партнерского соглашения между возглавляемой ею организацией и Союзом туристических агентств (СТА) с целью продвижения и популяризации внутреннего туризма, а также предоставление возможности использования площадок Центра для организации совместных конференций и семинаров, посвященных развитию туризма внутри страны.