Администрация Екатеринбурга отчиталась о бюджете
6 октября 2016, 16:20 [ «АН-Екатеринбург» ]
6 октября, в ходе заседания профильной комиссии Гордумы по бюджету, было утверждено исполнение бюджета на первое полугодие 2016 года.
Доходы на 1 июля 2016 года составили 16 млрд рублей, или 48,3% от годового плана, расходы – 15,5 млрд рублей, или 46%. Объем налоговых и неналоговых поступлений в городскую казну составил 8 млрд рублей, еще столько же бюджет получил за счет субсидий и субвенций. Ведомственные и муниципальные программы исполнены на 11,6 млрд рублей, или на 45,5% от годового плана. Такие данные были озвучены на заседании комиссии и.о. начальника департамента финансов Анной Турунцевой.
Чуть ниже прогнозов оказались доходы от НДФЛ – 59 млн рублей, или 9,3% к плановым показателям. Доходы Екатеринбурга от аренды неразграниченных земель также сократились и составили всего 950 млн рублей. Падение доходов связано с неплатежами арендаторов и пересмотром кадастровой стоимости. Снижение доходов от арендных платежей также связано с сокращением налогооблагаемой базы, говорилось на заседании.
Напомним, что доходы на 2016 год запланированы в размере 33,18 млрд рублей, расходы – 33,9 млрд. Дефицит бюджета по плану не должен превышать 786 млн рублей.