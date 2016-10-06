С незарегистрированного жилья предлагают взимать налог

Российское министерство финансов внесло предложение обложить налогом граждан, которые не оформили право собственности на жилье, построенное на их земельных участках.

Согласно данным, полученным Минэкономразвития, многие граждане уклоняются от уплаты налога, внеся здания в кадастровый учет, но не оформив право собственности. Так, на 4, 4 миллиона участков не зарегистрировано никаких построек. При этом по данным Росреестра, у 38% зданий не указаны владельцы.

Тем не менее, с администрированием налога могут возникнуть сложности, потому что собственник земли и собственник находящихся на ней построек - не всегда одно и то же лицо.

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