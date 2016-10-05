Новозеландские продукты находятся под пристальным надзором России

В продукции данной страны постоянно обнаруживаются опасные микроорганизмы и вещества в недопустимых согласно Российским правилам концентрациях. Россельхознадзор РФ угрожает запретить ввоз мяса и рыбы.

Руководитель надзорного ведомства Сергей Данкверт сообщил, что поставки из Новой Зеландии давно находятся под непрерывным мониторингом из-за систематических нарушений. Так же он проинформировал СМИ о том, что опасные вещества были найдены во всех видах животноводческой продукции Новой Зеландии. Поставщики надлежащим образом извещены о существующих недочетах, в случае повторных нарушений, канал поставки будет перекрыт частично или полностью.

Даже при негативном развитии событий рынок мяса и рыбы в России вряд ли почувствует отсутствие новозеландской продукции, согласно информации Федеральной таможенной службы РФ, доля мяса и рыбы составляют не более полутора процентов на рынке страны. Насколько важен рынок России для Новой Зеландии можно будет понять по результатам последующих проверок её продукции.

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