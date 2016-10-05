Россия стала лидером в экспорте бананов

Согласно статистическим данным белорусской таможенной службы, Россия является поставщиком половины всех бананов, поставляемых в Белоруссию. По их данным на протяжении последних лет объём бананового экспорта РФ в Белоруссию существенно вырос.

Государственный таможенный комитет Белоруссии отметил, что 50% бананов на сумму 13,2 миллиона долларов была поставлена Российской Федерацией. Таким образом, Россия заняла лидирующую позицию в списке экспортеров желтых ягод.

Также в сообщении говорится о существенном приросте поставок бананов относительно объёмов предыдущих лет. Это утверждение основано на том, что за первое полугодие 2016 года уже осуществили поставки ягод на суммы, сравнимые со среднегодовыми в 2014 (19 млн. долларов) и 2015 (14 млн. долларов).

Согласно мнению специалистов, на большей части территории России бананы выращивать сложно технически и при существующих технологиях нерентабельно.

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