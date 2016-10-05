Украина пытается оштрафовать «Газпром» на 3 млрд долларов

Иск на сумму более трёх миллиардов долларов подал в киевский суд Антимонопольный комитет Украины на российское ОАО «Газпром» за злоупотребление господствующим положением на рынке своей страны.

Это уже не первая денежная претензия к «Газпрому» со стороны инстанции: в прошлом году она удивила его штрафом на 85,86 миллиарда гривен за то же самое якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа, хотя российская компания не ведёт предпринимательской деятельности на местном рынке. Ответный иск по обжалованию штрафа все украинские суды, вплоть до Верховного, просто отказались рассматривать. Вся надежда теперь на международный арбитраж, который ранее признал иск России к Украине на те же 3 млрд долларов за транзит газа суверенным, а не коммерческим долгом. Киев пытается изобретать встречные иски.

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