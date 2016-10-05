Россияне вынуждены проедать свои сбережения

Россияне расходуют свои сбережения на текущие нужды. Такой вывод можно сделать из результатов опроса, проведенного по заказу Центробанка.

Согласно данным опроса количество граждан, имеющих сбережения, за два года сократилось на пять процентов: с 62% до 57%. По мнению экспертов, это связано с нынешним кризисом, который ощутимо ударил по бюджету россиян. В результате часть граждан из-за потери работы или существенного снижения доходов была вынуждена прибегнуть к накопленным средствам. Специалисты полагают, что некоторые россияне уже растратили все накопления.

Согласно данным опроса, возможности откладывать часть заработанных средств в данный момент у большинства граждан ограничены. Больше половины опрошенных (53%) живут от зарплаты до зарплаты: весь их доход тратится на текущие нужды. Треть граждан откладывают средства, если они остаются после совершения всех необходимых трат. И только 12% россиян сначала откладывают часть дохода, а оставшиеся средства тратят.

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