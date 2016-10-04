Евросоюз даст Афганистану 200 млн евро

В преддверии открытия международной конференции по Афганистану Евросоюз решил предоставить Афганистану финансовую помощь в размере 200 млн евро. Данное соглашение было подписано 4 октября, в Брюсселе.

Выплата 200 млн евро направлена на поддержание афганского государственного бюджета. Для того, чтобы эту помощь получить, правительство Афганистана должно провести ряд реформ. правительства в осуществлении реформ.

Правительство Германии также намерено довести объем субсидий Афганистану до 1,7 млрд евро к 2020 году, передает «Немецкая волна».

Конференция по Афганистану продлится до 5 октября. Ее делегаты надеются, что помочь деньгами Кабулу согласятся более 70 стран.