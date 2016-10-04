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«Золотая осень» наступит в октябре

4 октября 2016, 18:02 [ «АН-онлайн» ]

«Золотая осень» наступит в октябре

С 5 по 8 октября Москва уже в 18-й раз примет ежегодную агропромышленную выставку «Золотая осень», которая традиционно считается важнейшим событием в жизни аграриев со всей страны и привлекает не только представителей регионов России, но и потенциальных партнёров из зарубежья. Из года в год в выставке участвуют более 2,5 тысяч компаний из России и иностранных государств, представляющих самые разные сферы сельского хозяйства, от животноводства и растениеводства до ветеринарии и производства сельскохозяйственной техники, а посетителями прошлогодней выставки стали 60 тысяч человек. Директор выставки Вадим КОРЖОВ рассказал корреспонденту «Аргументов недели» о том, что ждёт посетителей и участников «Золотой осени» в этом году.

Гастрономическое путешествие по России

Расскажите, что такое «Золотая осень» и для кого эта выставка проводится?

Выставка «Золотая осень» – это, прежде всего, профессиональная площадка, на которой подводят итоги сельскохозяйственного года и демонстрируют свои достижения представители АПК практически из всех регионов. Собственно, регионы России – это 80% нашей аудитории. В среднем, экспозиция собирает  от 50 до 65 региональных стендов, очень часто на их открытие приезжают губернаторы и министры сельского хозяйства регионов. Так что, форум действительно представительный. И этот год для него оказался весьма урожайным – инвестиционные проекты и продукцию своих предприятий привезут 63 региона и представители 12 зарубежных стран. На выставке все регионы размещаются рядом, что, конечно, помогает в налаживании деловых контактов: производителям и поставщикам легче найти друг друга. Некоторые из них договариваются и заключают соглашения и договора прямо на «Золотой осени».

Но мы никогда не забываем и об остальных гостях: выставка всегда вызывает повышенный интерес потребителей – москвичей и гостей столицы. За 18 лет, которые существует «Золотая осень», у нее появились постоянные посетители. Они подписаны на наши новости в социальных сетях и заранее регистрируются на мероприятие на сайте – для них это важное, ожидаемое событие.

Какую программу вы готовите для такого посетителя? Чем завлекаете?

Мы все время подчеркиваем, что выставка уникальна тем, что прямо на ней можно совершить большое гастрономическое путешествие по России. «Золотая осень» собирает в одном месте множество высококлассных региональных брендов и настоящих фермерских деликатесов, которые не купить в Москве. Это очень важно для современного жителя мегаполиса, который в последние годы стал более разборчивым и требовательным к продуктам питания.

К тому же городских жителей, особенно самых маленьких, очень впечатляет наша животноводческая экспозиция. Например, в этом году на выставку везут свыше 220 племенных животных и разные породы пушного зверя и птицы. Где вы, например, еще увидите астраханского верблюда или внушительных размеров быка-производителя из Оренбурга? Это, кстати, самый крупных представитель своей породы у нас в стране, его вес - 1230 кг.

Ну и, наконец, полюбившийся посетителям Фестиваль национальных культур, который пройдет в рамках выставки второй год подряд. Здесь и музыкальная программа, и ярмарка, и повара готовят блюда по национальным рецептам. В этот раз на площадке фестиваля будут продаваться продукты из Северной Осетии, Татарстана, Якутии, а также Архангельской, Ростовской, Белгородской и других областей. Всю продукцию можно будет продегустировать на месте и купить с собой.

«Продуктивность – это, в том числе, и количество заключённых контрактов»

Много участников и посетителей в этом году ожидаете? Может быть, даже есть какие-то цифры?

Мы ожидаем около 100 тысяч посетителей, и это только приблизительно. Думаем, что в этом году интерес к выставке очень высок еще и потому, что за две недели до ее начала Министерство сельского хозяйства и Правительство Москвы открыли гастрономический фестиваль «Золотая осень» на центральных улицах столицы. На «мясной» и «рыбной» неделях, а также в «сырные» дни можно приобрести лучшие региональные деликатесы. Кульминацией этого гастрономического марафона и станет наш Фестиваль национальных культур, который пройдет на открытой площадке самой выставки «Золотая осень», на ВДНХ.

У нас также аккредитовано уже более 500 СМИ. Кажется, такого количества представителей медиа на выставке еще не было.

Вы сказали, что основная ваша аудитория – представители регионов, какие регионы в этом плане наиболее активны?

Уже сложился традиционный костяк самых активных участников. Это 40-45 регионов: Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, республики Северного Кавказа, Татарстан, регионы Поволжья, Астраханская и Белгородская области и многие другие. Они приезжают на выставку из года в год, демонстрируют свои сельхозпродукты и достижения животноводства, участвуют в конкурсах и деловой программе.

В прошлом году на выставке впервые стартовал так называемый инвестиционный магазин, где регионы презентовали свои инвестиционные проекты. В этом году в рамках «Золотой осени» будет представлено более тысячи таких проектов на общую сумму почти в 1,5 трлн рублей. Развитие инвестиционной привлекательности отрасли – это одна из основных задач отечественного АПК на сегодня. Учитывая, что для ускоренного роста импортозамещения необходимо строительство новых сельскохозобъектов и модернизация уже существующих, представленные на выставке региональные инвестпроекты могут претендовать на получение государственной поддержки.

Мы прилагаем все усилия, чтобы эта выставка была для участников продуктивной. Продуктивность – это, в том числе, и количество заключённых контрактов.

Насколько высок интерес к выставке со стороны зарубежных компаний или ассоциаций?

В прошлом году мы проводили форум стран БРИКС, в связи с чем на выставке было очень много иностранных компаний из этих стран. В этом году к участию в «Золотой осени» присоединится Болгария. Помимо большого стенда, ее делегация будет участвовать в Фестивале национальных культур. Это тоже важный показатель – зарубежные компании не только не хотят терять свои позиции на рынке России, но и стремятся завоевывать внимание новых потребителей.

Из года в год участвуют в выставке Нидерланды – они продают технологии, в которых заинтересованы наши сельхозпроизводители. Кроме того, в этом году ближнее и дальнее зарубежье будет представлено предприятиями и коллективными стендами Абхазии, Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Великобритании, Японии и другими. 

«Мы хотим сделать выставку, на которой можно и показать, и продать, и купить»

Какая деловая программа ждёт посетителей «Золотой осени»?

Деловая программа «Золотой осени» откроется Агробизнесфорумом «Факторы устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности: вчера, сегодня, завтра». Всего программа будет включать свыше 40 мероприятий для специалистов отрасли. Это круглые столы, панельные дискуссии, конференции и семинары на самые актуальные темы, связанные с разными сферами АПК. На стенде министерства сельского хозяйства в этом году будет работать консультационный центр. Молодые предприниматели могут прийти и поговорить с экспертами, задать им вопросы. Также будет организован центр закупок сетей, в котором будут присутствовать представители порядка пятнадцати сетевых ритейлеров. В центре любой производитель сможет напрямую заключить договор на поставку своей продукции.

Мы стремимся сделать выставку, на которой можно и показать, и продать, и купить. В этом ее главная цель: быть эффективной.

Так, например, в году мы пригласили к сотрудничеству Фонд «Сколково», который представит свои наиболее перспективные, в плане потенциального рыночного успеха, инновационные разработки. В этом разделе, в частности, можно будет увидеть «Агробота» - представителя первого поколения беспилотных тракторов. Также резиденты «Сколково» презентуют систему слежения сельхозназначения «Геоскан», новейшую программу проверки подлинности и безопасности продукции, роботизированную молочную ферму и многое другое.

Важной частью выставки всегда была конкурсная программа. Она помогает участникам отрасли сравнить и оценить свои профессиональные результаты. В этом году на «Золотой осени» подведут итоги 19 отраслевых конкурсов. Лучшие предприятия будут отмечены за успехи в производстве высококачественных продуктов питания, за достижения в развитии племенного животноводства, за создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и по другим направлениям.

Возвращаясь к потребительской теме, расскажите поподробнее о фестивале национальных культур?

Это главное место притяжения гурманов и традиционно один из самых популярных разделов выставки. Так, например, на Гастрономической улице фестиваля будет работать настоящая осетинская кухня, предлагающая гостям с пылу с жару национальные пироги, чуреки и сырную кашу. Архангельские фермеры помогут москвичам и гостям столицы сделать запасы на зиму, доставив на «Золотую осень» ягоды и грибы урожая этого года. Белгородская область – один из мясных центров страны – не только даст возможность посетителям приобрести свою лучшую продукцию (карпаччо из мяса птицы, большой ассортимент паштетов, охлажденные полуфабрикаты, копченые мясные деликатесы), но и организует гриль, где повара все дни работы выставки будут готовить колбаски, крылья и стейки. Как всегда, порадуют гурманов предприятия Якутии: они привезут на фестиваль копченую и свежемороженую рыбу, копченую оленину и жеребятину, а также свои фирменные сиропы (брусничный и земляничный).

И это только малая часть той гастрономической программы, которую мы  и региональные участники подготовили для гостей. Здесь будут овощи и фрукты, маринады и соления, дары моря и мясные деликатесы, кондитерские изделия и сыры, - все, чем славятся российские регионы. К тому же, гостей на фестивале не только вкусно накормят, но и расскажут о культуре и традициях народов, населяющих Россию. 

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