"Нефтяная игла" Минэнерго длиннее, чем у Грефа

Россия имеет запасы углеводородного топлива в несколько раз больше, чем назвал глава Сбербанка России, экс-министр экономики Герман Греф. Замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов уверен, что их хватит на 40-50 лет.

Такие цифры он озвучил сегодня в прениях международного газового форума в Петербурге. Напомним, что вчера Греф заявил в телеэфире, будто запасы нефти и газа у России полностью иссякнут к 2032 году, и стране всё равно придётся выходить из сырьевой зависимости, хоть это будет болезненно. Однако ещё весной глава Минприроды Сергей Донской утверждал, что при высоких объёмах добычи и активной разведке месторождений запасов нефти хватит дольше - до 2044 года.

У Минэнерго, как выясняется теперь, ещё более оптимистичные прогнозы на продолжение сырьевой зависимости России. Хватит ещё внукам современных олигархов. Правда, пока неизвестно, в чьи руки попадут добывающие предприятия, приватизация которых давно утверждена правительством страны.

Читайте также:

Греф: положительная динамика на рынке нефти продлится недолго

Плач по дешевеющей нефти