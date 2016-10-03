Заместителя председателя Банка России уволили с признательностью

Судя по всему, произошло замена должностных позиций банка со смещением нижестоящих сотрудников.

Председатель правления получил функционал первого заместителя. Тот, в свою очередь, получил должностные обязанности Михаила Сухова. Который, соответственно, был освобожден от должности.

Процедура сопровождалась тёплыми словами со стороны председателя правления Банка России: «Я очень признательна Алексею Симановскому и Михаилу Сухову за огромную проделанную работу», — отметила госпожа Набиуллина.

Также она обратила внимание на то, что личный контроль председателя ЦБ за кредитной политикой, это практика, принятая не только в России.

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