Донская экономика удивила инвесторов своим ростом

На международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» делегация Ростовской области была одной из самых представительных. В ее состав традиционно вошли главы районов и городов, региональные министры, руководители донских бизнес-структур. А представила на форуме Ростовская область 114 проектов с общим объемом инвестиций свыше 690 млрд рублей.

Результаты донского региона в Сочи превзошли довольно внушительные показатели, которые он продемонстрировал на недавнем форуме в Санкт-Петербурге, а также результаты, которые были в Сочи год назад (тогда Ростовская область презентовала 101 проект с суммарным объемом инвестиций 560 млрд рублей).

Экспозиция Дона, как и все последние годы, была одной из самых заметных. Центральный, и в прямом смысле самый заметный объект на экспозиции – фигура «Донская экономика-2016» - визуализация главного, что произошло с экономикой Ростовской области в последние годы. Она ВЫРОСЛА. Валовый региональный продукт (ВРП) области превысил 1 триллион рублей и продолжает своё дальнейшее поступательное движение вверх. Существенный рост донской экономики на экспозиции в Сочи символизировался размерами визуального образа – фигура «Донской экономики-2016». Она возвышалась над экспозицией и хорошо была видна с разных точек на выставочной площадке форума. Внушительный визуальный образ, выполняя функцию инфографики, нес в себе, помимо данных о ВРП, инвестициях, ещё и сведения о ведущих российских и глобальных компаниях, которые пришли в регион со своими проектами, и выросли вместе с донской экономикой. Ежегодный объём инвестиций в Ростовскую область сейчас превышает 300 миллиардов рублей. Причем, помимо российских инвесторов, лидерами по объему инвестиций в экономику Дона являются компании из США, Германии, Франции…









Среди инвестиционных проектов, включенных в донскую экспозицию на «Сочи-2016», было традиционно много индустриальных, поскольку создание современных производств - самая ценная для региона инвестиционная активность.

В частности, на форуме были представлены резиденты первой на юге России территории опережающего развития «Гуково», где уже стартовали или готовятся к старту проекты с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей.

Также были презентованы привлекательные места для размещения новых производств в донских индустриальных парках. В настоящее время в индустриальных парках региона уже реализованы или стартовали проекты российских и иностранных компаний, в том числе глобальных лидеров отраслей, с совокупным объемом инвестиций свыше 70 млрд рублей.

Впервые на «Сочи-2016» представлены новые возможности по размещению производственных проектов на территории и в окрестностях Новочеркасской ГРЭС, обладающей некоторым избытком инфраструктурных мощностей и земельных ресурсов.

Кроме того, были представлены проекты из «губернаторской сотни», которая сегодня включает 64 проекта с общим объемом инвестиций около 490 млрд рублей. В том числе - ключевые инфраструктурные проекты региона, среди которых, безусловно, выделяется строительство международного аэропортового комплекса.

Довольно масштабными выглядел и ряд девелоперских проектов, включенных в этом году в экспозицию. Прежде всего, это проект компании «Кортрос» по комплексной застройке территории, которая освободиться после выноса нынешнего ростовского аэропорта за черту города.

Для жителей донской столицы очень интересным стал проект строительства нового микрорайона Ростова-на-Дону.

Согласно соглашению, который подписали глава региона Василий Голубев и директор компании «СУ-1 «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко, в новом районе «Красный Аксай» на площади 25 га возведут 26 домов, два детских сада, школу, фитнес-зал и другие объекты социальной инфраструктуры. «ЮгСтройИнвест» выступит и в качестве инвестора, и в качестве застройщика. В проект строители вложат 15 миллиардов рублей.









- Радует, что компания собирается не просто построить жильё, она берётся создать комфортную среду обитания – со всей необходимой инфраструктурой, - заметил донской губернатор. - Благодаря этому проекту, а также строительству микрорайона «Авиатор» донская столица прирастёт и квадратными метрами, и новыми благоустроенными кварталами.

В дополнение развития жилищной инфраструктуры стало подписание в Сочи донским губернатором договора с ООО «Лента», которая намерена расширить свое присутствие в Ростовской области.

Стороны подписали соглашение, объем инвестиций по которому составит 3 млрд рублей. Именно столько компания намерена вложить в строительство еще трёх своих гипермаркетов на территории Ростовской области. На новых предприятиях торговли будет создано 550 рабочих мест.

Первое соглашение с «Лентой» правительство Ростовской области подписало три года назад, в рамках «Сочи-2013». Тогда компания пообещала построить в донском регионе шесть гипермаркетов, вложив в это 5,4 млрд рублей. В нынешнем году ООО «Лента» в полном объёме исполнит свои обязательства по предыдущему договору. Сегодня в Ростовской области четыре гипермаркета уже введены в эксплуатацию, еще два – на завершающей стадии строительства.

Не менее важный договор на международном инвестиционном форуме «Сочи-2016 был заключен в интересах донских аграриев. Правительство региона и компания «Аутспан Интернешнл» договорились о взаимодействии при проведении модернизации зернового терминала в Азове.

Компания, которая является дочерним предприятием одного из ведущих мировых агротрейдеров «Олам Интернешнл», сегодня владеет азовским зерновым терминалом мощностью единовременного хранения 48 тысяч тонн. В рамках его модернизации будут значительно увеличены мощности по автоприему, отгрузке и единовременному хранению зерновых. Ориентировочный объем инвестиций по проекту составит 700 млн рублей. Запуск дополнительных мощностей запланирован на конец 2017 года.

В строительство новой очереди на другом зерновом терминале в Азове отечественная компания «Промэкспедиция» намерена вложить 2 млрд рублей. Соглашение об этом глава донского региона подписал с президентом компании «Промэкспедиция» Петром Ходыкиным.

Реализация проекта позволит в два-три раза увеличить объем единовременного хранения и перевалки зерна. Кроме того, здесь будет создано до 300 рабочих мест.

- Появление таких проектов закономерно. Ростовская область уже третий год подряд наращивает производство зерновых, в этом году по сбору ранних зерновых мы вообще лидируем в Российской Федерации. На собственное потребление области достаточно 3 млн тонн, а мы собрали только ранних культур более 10,5 млн тонн. Так что избыток идёт на продажу. Ростовская область – традиционный экспортер зерна. Поэтому модернизировать мощности по его перевалке – насущная потребность, - считает Василий Голубев.

Из договоров, связанных с экологией, стоит отметить договор правительства Ростовской области, Минприроды РФ, Росприроднадзора и «Трубной металлургической компании» о совместном выполнении в 2017 году мероприятий Года экологии.

В соответствии с соглашением, «ТМК» берется до середины 2017 года завершить реконструкцию трубопрокатного производства «Таганрогского металлургического завода», а также построить блок очистки химических стоков. Благодаря этому металлургическое производство в Таганроге сможет повторно использовать в оборотном цикле до 180 тысяч куб. метров очищенной воды. Компания намерена вложить в проект 228 млн рублей.

На площадке международного инвестиционного форума «Сочи-2016» Ростовская область была отмечена наградой за третье место во Всероссийском конкурсе программ соцразвития регионов. Диплом Василию Голубеву вручила заместитель председателя правительства РФ – председатель попечительского совета конкурса Ольга Голодец.