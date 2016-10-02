Минфин РФ: сигареты к 2019 год подорожают на 30 %

Министерство финансов России намерено ежегодно повышать акцизы на табак на 10% . Так что сигареты в России к 2019 году могут подорожать на 30%. С акцизов на табак государство намерено получить 243 млрд руб.

Министерство финансов России опубликовало на своем сайте презентацию, которая показывает доходы бюджета в ближайшие три года. Из этой презентации становится понятно, что акцизы на табак будут ежегодно повышаться на 10% вплоть до 2019 года, сообщают РИА «Новости».

Предварительные подсчеты по бюджету таковы, что доходы бюджета составят 13,37 триллиона рублей, а расходы - 16,4 триллиона рублей и Резервный фонд будет исчерпан уже в 2017 году. И в следующие два года (2018 и 2019) Россия будет использовать средства Фонда национального благосостояния.

Повышаться также будут и акцизы на газ и нефтепродукты.