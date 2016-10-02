Юбилейный - пятнадцатый - Международный инвестиционный форум в Сочи завершил свою работу 2 октября. На форуме заключено 215 соглашений на общую сумму 704 миллиардов рублей, что даже скептиков поразило.

Итоги инвестиционного форума назвали символом восстановления российской экономики даже те экономисты, которые рисовали мрачные прогнозы. С момента острого кризиса такие результаты можно считать рекордными. Однако, не надо забывать, что до действительного восстановления экономики и возвращения к докризисным показателям пройдет не менее 15 лет – приблизительно такой период потребуется для перехода на несырьевой экспорт. И многие российские регионы пока не могут самостоятельно, без федеральной поддержки, стимулировать свою экономику.

Кстати, о господдержке. До конца года правительство РФ направит проблемным регионам дополнительно 18 млрд рублей в виде субсидий на покрытие дефицита бюджета, - об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Подробно рассказал о новых экономических планах России глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он, в частности, отметил, что в России впервые не растет безработица и за 25 лет не случилась так называемая «долларизация»: граждане не перевели свои сбережения в валюту. Подробности – на видео.