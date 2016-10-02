Беларусь повысит с 11 октября повысит в 1,5 раза тарифы на услуги транспортировки российской нефти по трубопроводам на территории республики.

Постановление о повышении тарифов на транзит нефти из России по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" 1 октября приняло белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Через 10 дней новые тарифы начинают действовать.

Теперь транспортировка нефти по трубопроводу Унеча (Высокое) — Адамова Застава составит 400,98 российских рублей за тонну без учета НДС. Ранее - 267,32 рублей.

Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды будет стоить 172,23 российских рублей вместо 114,82.

Тариф на направлении Невель (Великие Луки) — Полоцк возрос с 32,31 до 48,47 рублей.

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