Голодец: уровень бедности в России устойчиво растет с 2014 года

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в кулуарах инвестиционного форума «Сочи-2016» заявила, что в России устойчиво растет бедность. Причина в том, что зарплата значительно ниже реальной цены труда.

«К сожалению, в стране после 2014 года устойчиво растет бедность, и те меры, которые мы принимаем, мы считаем, пока должны быть усилены. Прежде всего бедность поразила людей работающих», — отметила Голодец. Она заявила, что правительство должно усилить меры по борьбе с бедностью. Голодец привела цифры: 4 млн 800 тыс. — работают на минимальной оплате труда, и 1 млн 800 тыс. человек — это бюджетники.

«Только в стране с высоким уровнем заработной платы и высоким уровнем пенсии можно создать нормальную эффективную экономику», — заявила Голодец. По ее мнению, в бюджете на 2017 год будет достаточно средств для повышения зарплат бюджетникам.

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