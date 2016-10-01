МВФ включил китайский юань в корзину валют. С 1 октября она складывается из 0,58252 доллара США, 0,38671 евро, 1,0174 юаня, 11,9 иены, 0,085946 фунта стерлингов. Китайская национальная валюта опередила фунт стерлингов и йену по доле в корзине валют.

Из стоимости входящий в корзину валют с учетом колебаний их курсов складывается текущая котировка собственной расчетной единицы МВФ — так называемых специальных прав заимствования (SDR), - пояснияется на сайте МВФ. SDR представляет собой тип виртуальной валюты.

Nikkei Asian Review отмечает, что включение в валютную корзину МВФ является важным шагом в превращении юаня в глобальную валюту.

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