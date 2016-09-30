Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и в валюте

Сбербанк с 30 сентября снизил ставки по вкладам в рублях, долларах и евро. Причина изменения - снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 процентного пункта и общерыночный тренд на удешевление привлечения средств.

Максимальные ставки по вкладам Сбербанка на срок от шести месяцев до года находятся в данное время на уровнях 6,85 процента в рублях, 1,25 процента в долларах и 0,25 процента в евро (это на срок один-два года). При открытии счета онлайн ставка по рублевым вкладам выше вкладов в отделениях банка в среднем на 0,35 процентных пункта, по долларовым - на 0,3 процентных пункта.

Ранее, в конце августа, заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов заявлял, что кредитная организация может снизить ставки по валютным вкладам. В начале июля Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам, передает «Летна.ру».