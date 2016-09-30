Дмитрий Медведев предложил строить больше и лучше, но дешевле

Для развития российского ипотечного кредитования нужно просто строить больше, лучше и дешевле – такой рецепт успеха дал строителям председатель правительства России Дмитрий Медведев на форуме в Сочи.

Медведев напомнил собравшимся, что с 2005 года объемы выдачи ипотеки выросли более чем в 20 раз, и сегодня ей воспользовалось свыше 5 млн семей. Проблема в том, что сама система ипотечного кредитования сформировалась только лет 10 назад, - прежде ее просто не существовало. Поэтому сейчас надо работать в этом направлении еще активнее, поскольку предложение строителей вскоре не успеет за спросом, передает «Росбалт».

Для придания большего темпа ипотечному строительству правительство выделяет под застройку неэффективно используемые земли и ежегодно планирует выделять 20 млрд рублей на обустройство инженерной и социальной инфраструктуры, что должно снизить стоимость жилья.

Медведев считает, ч то такие меры правительства позволят как минимум вдвое увеличить объемы и количество ипотечных кредитов и строительства. Планируется строить порядка 100 млн квадратных метров в год.