Российский бизнес получит от правительства 20 миллиардов рублей на развитие

Поступают первые новости с Международного инвестиционного форума, что открылся сегодня в Сочи. В рамках пленарного заседания форума премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о господдержке малого бизнеса.

Председатель правительства России заявил, что власти выделят в 2017 году дополнительно 20 миллиардов рублей на развитие в стране малого и среднего бизнеса.

Медведев сказал, что правительство должно помочь малому бизнесу освоить новые рыночные ниши и увеличить доступ к закупкам крупнейших корпораций. Говорил Медведев и о поддержке МСП в регионах, указывая на необходимость развития соответствующей инфраструктуры и сети лизинговых центров для предоставления необходимого оборудования. Как раз на эти цели правительство и выделит дополнительные субсидии в размере порядка 20 миллиардов рублей, передает РИА Новости.