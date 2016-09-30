ВМК «Красный Октябрь» - в рейтинге 600 крупнейших компаний России

Помимо объема реализации за 2015 год, в списках рейтинга приведены и другие показатели: объем реализации продукции за 2014 год, объем реализации за 2015 год в долларах США, тип отчетности, прибыль до и после налогооблажения в 2015 году.

По оценкам экспертов RAEX частный бизнес укрепил свои позиции до 49, 4%, увеличив свои доходы в 2015 году в среднем на 14,9%.

Волгоградский металлургический комбинат занял в списке 523-ю строчку с объемом реализации 18626,3 млн.руб. за 2015 год.

Рейтинг «Крупнейшие компании России по объему реализации продукции»(RAEX-600) опубликован в газете «Коммерсант» (№179 от 28.09.2016г.).