Глава совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин высказал мнение, что сейчас следует перенести реализацию майских указов президента России по росту зарплат бюджетников.

Выступая в ходе "Международного инвестиционного форума Сочи-2016", Кудрин предложил сделать более длительным срок на выполнение указа о повышении зарплат бюджетникам. По мнению экс-главы Минфина, эти цели нужно оставить на более долгосрочный период. "Пока рост доходов не будет таким быстрым, нужно наращивать зарплату только по мере наращивания доходов", - пояснил Алексей Кудрин.

По словам главы ЦСР, "если будет наращиваться стоимость рабочей силы в бюджетной сфере, то возникнут перекосы в реальном секторе, где зарплаты не будут расти такими высокими темпами". "Не должно быть новой конкуренции с реальным сектором по стоимости рабочей силы", - подчеркнул Кудрин.

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