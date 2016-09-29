Белоруссия продала России в 5 раз больше яблок, чем вырастила

Есть люди, которые живут не по средствам, и страны, торгующие не по производству. Белоруссия только за прошлый год умудрилась продать России в пять раз больше яблок, чем вырастила: 573 тысячи тонн.

Чудо может объясняться использованием поддельных документов. Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский считает, что расхождение цифр кроется в запрете к ввозу в Россию продуктов из ряда зарубежных стран. Их импортируют под видом белорусских и других, не связанных с контрсанкционными мерами и импортозамещением.

Как раз на днях была задержана на белорусской таможне преступная группа, ввозившая в страну сельхозпродукцию для таких целей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что для обеспечения таможенного и пограничного контроля на западном направлении Москва во многом опирается на работу белорусской таможни, поскольку Белоруссия, по сути, закрывает ее собой. А значит, неплохо бы оплатить издержки.

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