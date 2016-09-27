Минпромторг России просит из бюджета 100 млрд рублей на развитие экспорта

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Белоруссия может потребовать от РФ плату за охрану западной границы
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Белорус упал на рельсы на станции метро в Москве
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Завершился 8-й тур РФПЛ
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В киевских магазинах "Рошен" ищут мины
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Минфин пока не собирается вводить акциз на газировку
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Емельяненко посетит Кубок России по ММА
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Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет
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В Улан-Удэ11-летний мальчик госпитализирован, причиной мог стать алкоголь
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Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта
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Стала известна причина аварии на шахте "Юбилейная", где погибли горняки
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Итоги опроса: Клинтон победила Трампа на первых теледебатах
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Российские производители сельхозтехники получат от правительства 1,5 миллиарда руб
|26.09 23:08
Участники второй международной конференции антиглобалистов подвели итоги работы
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Белый дом назвал условия для новых соглашений с Россией по Сирии
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ЦБ: российским чиновникам необходимы рекомендации для публичных высказываний
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В Китае толпу туристов накрыло волной (ВИДЕО)
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В Подмосковье у памятника обнаружили тело младенца
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Обливший фотографии Стерджеса мочой арестован
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Очередной стреляющий свадебный кортеж: в Москве был введен план "Перехват"
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В Твери инвалид поджег свою квартиру, потому что ему надоело жить одному
|26.09 17:17
В ближайшие полгода в России вырастут цены на импортную технику
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В центре Москвы по офису ползала ядовитая змея
|26.09 16:17
В Башкирии пенсионер накинулся с ножом на попытавшихся его спасти подростков
|26.09 15:52
Лавров: похоже, армия США не слушается Обаму
|26.09 15:35
Кремль назвал неприемлемым тон заявлений Британии и США по Сирии
|26.09 13:10
В Таиланде скончался еще один российский турист
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Сборная Европы вышла в финал Кубка мира по хоккею
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Барак Обама: за время президентства я стал чаще материться
|26.09 11:09
Евросоюз - Киеву: не будете слушаться, отключим газ!
|26.09 11:03
ЦБ намерен на треть сократить число микрофинансовых организаций