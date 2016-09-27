Минпромторг России просит из бюджета 100 млрд рублей на развитие экспорта

Министерство промышленности и торговли России на ближайшие три года запрашивает из бюджета дополнительные100 миллиардов рублей на поддержку экспорта. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

По словам Мантурова, Минпромторг Российской Федерации сохраняет прогноз по производству автомобилей на 2016 год, а на 2017 год производство стабилизируется. Глава министерства также добавил, что Россия к 2018 году может вдвое увеличить экспорт автомобилей, а к 2025 году выйти на экспорт 300 тыс. автомобилей в год.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о том, что отечественная LADA Vesta вошла в рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе, обойдя такие известные бренды как BMW Opel.