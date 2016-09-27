Запрет на поставки из Египта плодоовощной продукции, кроме картофеля, Россия снимет через 3-5 дней, сообщает Россельхознадзор. О снятии эмбарго Россия и Египет договорились в ходе недавней встречи в Москве.

Российская делегация экспертов посетит арабскую республику в октябре - ноябре 2016 года, чтобы оценить эффективность принятых Египтом мер по соблюдению фитосанитарных требований Российской Федерации при поставках картофеля.

Напомним, Россельхознадзор с 22 сентября 2016 года ввел временные ограничения на ввоз растительной продукции из Египта в связи с тем, что поставляемые продукты были небезопасными в фитосанитарном отношении и не соответствовали международному и российскому законодательству. По данным Россельхознадзора, только в 2016 году было выявлено 47 случаев поставок из арабской республики в Россию растительной продукции, зараженной карантинными для России объектами.

Запрет был введен после того, как в сентябре 2016 года Египет внес Россию и Украину в список стран с выявленными признаками спорыньи в пшенице.

Российская сторона, при этом подчеркивала, что продуктовове эмбарго – не ответная мера.