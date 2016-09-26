ЦБ: российским чиновникам необходимы рекомендации для публичных высказываний

Центральный Банк России (Центробанк, ЦБ) начал разрабатывать рекомендации для должностных лиц, которые помогут снизить риск воздействия публичных высказываний чиновников на биржевые показатели.

Высказывания должностных лиц способны существенно повлиять на ситуацию на бирже и позиции российского рубля к мировым валютам. Центробанком при этом изучен и проанализирован опыт других стран. Банк обозначит круг тем, высказывания по которым могут оказать влияние на курс рубля и ход торгов на бирже.

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