Сбербанк заявил о рекордной прибыли за все время своего существования

В январе - августе 2016 года прибыль Сбербанка стала рекордной с момента основания банка. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Герман Греф отметил, что такую прибыль можно считать удивительной, учитывая ситуацию в стране, но вместе с тем, она является закономерным результатом предыдущих лет инвестирования и сокращения издержек.

Сообщается, что чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за восемь месяцев 2016 года выросла втрое и достигла 322,8 млрд рублей. Чистый процентный доход банка в январе - августе - 734,9 млрд руб., это на 51,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый комиссионный доход за обозначенный период увеличился на 22,8% и достиг 198,4 млрд руб. Основной прирост был достигнут за счет операций с банковскими картами, эквайринга (оплата услуг банковскими картами) и банковского страхования.