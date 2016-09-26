Евросоюз - Киеву: не будете слушаться, отключим газ!

«Укртрансгаз» пытаются взять под свой контроль различные властные структуры Украины, и это ставит под угрозу перспективы получения страной финансовой помощи от Евросоюза и статус транзитера газа.

Брюссель требует от Киева безусловного выполнения энергетических правил Евросоюза, по которым запрещено совмещать газотранспортные функции и услуги поставки газа в одной компании. А Министерство экономического развития и торговли Украины отменило свое же решение о разделении холдинга «Нафтогаз Украины». Реформа подразумевала изменение устава Национальной акционерной компании и выведение государственной компании - оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» - из управления холдинга. Теперь Евросоюз недоволен и грозит отказать Украине в транзите газа, передает expert.ru.