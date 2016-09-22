Минэкономразвития РФ подсчитало, какой Россия будет через три года

Министерство экономического развития РФ подготовило для президента и правительства базовый прогноз развития экономики России в 2017-2019 годах. Сообщается, что большинство показателей ухудшено.

Ухудшение показателей заметно по сравнению с аналогичным апрельским отчетом, сообщают "Ведомости".

По новым прогнозам инфляция в 2019 году составит 4,1 процента (ранее ожидалось 4 %), объем ВВП специалисты прогнозируют в размере 98,3 триллиона рублей, - ранее предполагалось 101,4 триллиона рублей.

Курс доллара тоже прогнозируется заметно пессимистичнее: 64,4 рубля вместо ранее «предсказанных» 62,7 рубля.

Из хороших новостей то, что в новом варианте прогноза показатель инфляции за 2016 год уменьшен с 6,5 до 5,8 %.

В трех вариантах прогноза ("базовый", "базовый+" и "целевой") цена нефти за баррель колеблется от 40 до 55 долларов.