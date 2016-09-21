Мосгордума рассмотрит законопроект о снижении налога на имущество физических лиц

Законопроект об уменьшении ставки налога на имущество для физических лиц, в собственности которых находятся отдельные категории нежилой недвижимости, одобрен президиумом правительства Москвы.

Предлагается снизить ставки по торгово-офисной недвижимости, которая принадлежит физлицам. В том числе власти решили сделать ставку для апартаментов, находящихся в торгово-офисной недвижимости, равной 0,5% (сейчас 2%), как это уже сделано ранее для аналогичных объектов, которые принадлежат сектору нежилой недвижимости.

Есть предложение уточнить налогообложение гаражей и машиномест, которые находятся на территории административно-деловых и торговых центров.

"Мы предлагаем по одному гаражу и по одному машиноместу выровнять ставки с теми же, что действуют во всей остальной недвижимости, ставка будет установлена на уровне 0,1%", - рассказал руководитель департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.

Эти решения предлагается ввести в действие с 2015 года, то есть, по сути, задним числом.

Как уточняется в материалах мэрии, соответствующие решения одобрены и будут внесены в Мосгордуму как проект закона "О внесении изменений в закон города Москвы от 19 ноября 2014 года №51 "О налоге на имущество физических лиц".

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