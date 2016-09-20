Росалкогольрегулирование сообщает о резком росте в стране цехов по незаконному изготовлению алкоголя. С начала 2016 года ведомство закрыло более 100 подпольных цехов: в два раза выше, чем за весь 2015 год.

Подпольные цеха и склады по изготовлению и реализации алкоголя растут словно на дрожжах: на подпольных производствах с января по сентябрь 2016 года изъято более 33 млн литров нелегальной продукции и свыше семи млн поддельных федеральных специальных (ФСМ) и акцизных марок (АМ), сообщает ТАСС. Данные цифры превышают показатели за весь 2015 год: тогда было выявлено 36 нелегальных цехов и 20 подпольных складов, арестовано и изъято более пяти млн литров сырья и готовой продукции, а также пять млн поддельных ФСМ и АМ.