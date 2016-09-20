Челябинская область организует прямые поставки зернобобовых в Китай
20 сентября 2016, 15:49 [ «АН-онлайн» ]
Челябинская область организует прямые поставки зернобобовых в Китай. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.
Власти Челябинской области намерены организовать прямые поставки выращенных в регионе зернобобовых переработчикам из Китая. Сейчас в регионе сельское хозяйство развивается быстрыми темпами, прирастает по 5-10% в год.
По словам губернатора Бориса Дубровского, по отдельным видам продукции регион смог преодолеть планку самообеспеченности, поэтому задача расширения рынков сбыта, в том числе за счет экспорта, остается приоритетной.
Отметим, что в ближайшее время в область приедет группа экспертов в сельскохозяйственной отрасли из Китая, которая проведет фитосанитарный контроль и сертификацию выращенных в регионе зернобобовых культур. Также китайские эксперты будут работать непосредственно с производителями зерна и элеваторами. Напомним, аграрии Челябинской области вышли в лидеры уборочной кампании-2016.
по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА" 20.09.16