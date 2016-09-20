Россияне с лишним весом дорого обходятся страховщикам

Граждане России, страдающие от заболеваний, связанных с избыточным весом, недешево обходятся страховщикам.

В среднем каждый год страховая отрасль тратит на эту группу людей около 20 млрд рублей. Как уточняет "Независимая газета", ссылаясь на аналитический центр "АльфаСтрахование", речь идет о сфере добровольного медицинского страхования. Врачи признаются, что среди россиян каждое второе заболевание, не вызванное травмами и инфекциями, возникает из-за неправильного питания.

Отмечается, что ожирение само по себе не является страховым случаем, но страховщики оплачивают случаи по ключевым заболеваниям, которые являются последствием ожирения. Это, в частности, ишемическая болезнь сердца, гипертония, а также эндокринные нарушения.

Читайте также:

Ученые доказали, что ожирение передается от человека к человеку

Масштабная эпидемия ожирения зафиксирована в США