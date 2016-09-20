Пятимиллионный штраф требует от АО "Банк ВТБ" и VTB Capital американская комиссия по торговле товарными фьючерсами за сделки по продаже пакета ценных бумаг, которые она считает фиктивными и неконкурентными.

Об этом комиссия сообщила в релизе на своем сайте, пишут РИА Новости. Как следует из объяснения претензии, сделка проводилась на Чикагской фондовой бирже структурой, полностью подконтрольной российскому государственному ВТБ. Речь о страховании банком валютных рисков и нерыночных ценах, указанных в контрактах.

Несколько ранее президент ВТБ Андрей Костин прокомментировал санкции США против дочерних структур банка как «карикатурные», которые не могут оказать серьёзного влияния на бизнес.

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