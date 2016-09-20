Минфин предлагает реформу страховых взносов

Министерство финансов РФ предлагает провести реформу страховых взносов в ближайшее время. По данным нескольких источников, идею с 2017 года начать взимать страховые взносы со всего зарплатного фонда по единой ставке 29% и к 2019 году довести ее до 26% на прошлой неделе обсуждали на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Минфина Антон Силуанов.

Решение о реформе страховых взносов пока не принято, но вопрос повышения НДС и нагрузки на зарплаты рассматривался вчера на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, пишет газета "Ведомости".

В настоящее время работодатели платят в Пенсионный фонд 22% с зарплат до 796 000 рублей в год, а сверх этой суммы – 10%. В Фонд социального страхования перечисляют 2,9% с годовых заработков до 670 000 рублей, в Фонд медицинского страхования – 5,1% со всей зарплаты.

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