У кого отзовут лицензию: «расстрельный список» ЦБ

Выборы, политика, Украина, непредсказуемое поведение доллара, конечно, в топе новостей. А между тем приходится думать и о другом – счета за ЖКХ, отложить на новый год, да порой просто надо перевод отправить родственникам. Куда податься, когда в сводках новостей – сплошь отозванные лицензии у банков.

В одном из лопнувших банков – дыра в 40 млрд. В другом – 74 млрд денег вкладчиков. Причем многие банки на бумаге показывали прибыль. Цифры впечатляют. «Ну и что», – скажете Вы, это далеко. Действительно, большая часть банков, у которых отозвали лицензию, имела штаб-квартиру в центральных регионах. Так, получается, не докатилась до нас пока волна отзывов?

Специалисты говорят: не стоит быть столь уверенным. Возьмем, к примеру, такой показатель как кредитный рейтинг. Выдается он международными агентствами – знак качества рейтинг «А» или сочетание буквы - АВ. А дальше по алфавиту – хуже. Всем известный в регионе Азиатско-Тихоокеанский банк получил такой рейтинг на уровне В-, что означает пред дефолтный. Кредит там, может, взять и стоит, глядишь и отдавать не придется, а вот вкладчикам было бы не лишнимзадуматься и поизучать материалы. Что ж, изучим.

Смотрим в бумаги – видим прибыль. При этом по тем же бумагам – клиенты возвращают долги не ахти, а откуда ни возьмись - прибыль. А тут еще и судебные приставы в банк пришли. Причем как поясняют в АТБ, приставы были намерены предъявить требования к счету одного из клиентов банка в рамках корпоративного спора в процессе процедуры банкротства данного клиента. Объяснение дано хитрое. Может, просто рейдерство и никаких корпоративных споров?

Тем более сам АТБ, по утверждению авторитетного международного агентства, сообщает «снижение рейтингов Азиатско-Тихоокеанского Банка отражает ухудшение качества активов, снижение показателей прибыльности основной деятельности: прибыли недостаточно для покрытия увеличивающихся потерь по кредитам. Кроме того негативное влияние на рейтинг АТБ оказывает существенное увеличение рисков по операциям со связанными сторонами». Связанные стороны – это попросту говоря компании, принадлежащие тому же владельцы.

Тем более интересно узнать, что у печально известного Андрея Вадимовича Вдовина, владельца Азиатско-Тихоокеанского, есть и небольшой побочный бизнес. Обычно говорят в таких случаях – прибыльный. Но это случай другой. Малоизвестный M2M был создан для толстосумов и обещает эксклюзивные услуги и персональный сервис. Но то ли посыл неверный, то ли толстосумы оказались умнее и не стали доверяться этой кредитной организации. Финансовый результат не блещет. Банк давно и плотно в убытках. А в отчетности американские горки. Вроде по бумажкам бизнес растет, только при этом общий объем вложенных (например, в кредиты) средств не увеличивается, а уменьшается. Куда же деньги пропадают? Выяснить это не удастся, так как банк латвийский. Поэтому на российское законодательство – ему с высокой колокольни.

На хорошо, зачем же Вдовину рисковать своими деньгами, держать убыточный бизнес? Конечно, можно только предполагать, но от мысли, что то, что АТБ заработал в России с легкостью уйдет «за кордон» бросает в жар. А кто скажет, что нет?

«Расстрельный список» ЦБ, тем не менее, формируется. Важное нововведение: ЦБ отказался от идеи деления банков на «федеральные» и «региональные». Теперь в рамках новых требований с 2018 года банки будут делиться в зависимости от выполняемых функций. То есть если раньше, Банк России расчищал, да и зачищал московские банки, скоро доберутся и до региональных. Впору задуматься, какие функции у АТБ, если у него в кармане, не подчиняющийся российскому законодательству, скромный латвийский банчок,в котором тарифы сами с собой растут без уведомлений, да и вклады отдают со скрипом. Об этом стоит почитать отзывы на "банки.ру".

Да и ладно, если б не одно «но». Уже 75 банков на днях отключили от системы переводов. А как тут уследишь – успеют ли за кордон деньги перебросить. По России-то ищут – не найдут, а что ответят латвийские банкиры российским вкладчикам? Разве что холодный привет передадут. Из-за кордона, как известно, выдачи нет.

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