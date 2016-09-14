Российская молодежь перестала возвращать кредиты

Имеется в виду, конечно, не вся российская молодежь, а лишь 57 % ее, да и то из тех, кто берет микрокредиты. Такой вывод сделало Объединенное кредитное бюро после статистических исследований.

Просрочку выше 90 дней допускают 57 процентов заемщиков, которым нет 30 лет - таков основной итог исследований.

Специалисты кредитного бюро уточняют, что процент невозврата высок и среди заемщиков более солидного возраста, правда, не до такой степени. Ведущий эксперт Центра развития НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Мирошниченко считает, что с подобным явлением необходимо активно бороться. Меры специалист предлагает фискальные и образовательные. Но фискальные слабо работают в современной налоговой системе, а образовательные - без положительного примера в семье. В то же время специалисты полагают, что микрокредитные организации отчасти виноваты сами, организовывая агрессивные рекламные кампании и выдавая кредиты без счета. Пока выход один - повышать кредитную ответственность заемщика: дал кредит – проси что-то взамен (справку с работы, копию трудовой книжки и т.д.).

В одном аналитики сходятся: самые дисциплинированные заемщики – пенсионеры и сорокалетние работающие люди, так что микрокредитным организациям надо просто подождать лет так 10 -15.