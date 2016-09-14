Украина готова принять из российских тюрем 17 своих граждан |Гольцов провёл в «Артеке» урок самбо для детей |Владимир Путин поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения |Сотрудники приемной Маркина еще не знают об его уходе из СКР |Вернула ли Россия статус великой державы? |Порошенко собирается судиться с Путиным за воду |Прорыв в дальний космос – как сверхтяжёлая задача |Хиллари Клинтон вспомнила сказку про отравление Ющенко |Озимые посадки на политическом поле |Зачем матриархат и «пятая колонна» |Сборная России по мини-футболу обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира |Чемпионат мира по футболу-2018 стал для России дороже ещё на 1,4 миллиарда |Тело бывшего ректора новосибирского ВУЗа найдено в реке |Пойманный на воровстве покупатель попытался совершить суицид в магазине |Мозякин стал лучшим бомбардиром в истории хоккейных первенств страны |Чеферин стал новым президентом УЕФА |В столовой ФК “Кубань” произошла драка с участием капитана |Платини официально покинул пост президента УЕФА |Пятнадцатилетнюю девочку пытали паяльником в Красноярске |«Ростов» потерпел разгромное поражение в дебютном матче группового турнира ЛЧ |Минфин России готовится к новому обвалу цен на нефть |В Госдуму внесен проект о праве россиян на доходы от добычи полезных ископаемых |Гимнастке Байлз лечили гиперактивность амфетамином? |Автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами в Хабаровске |В Москве ночью смертельное ДТП произошло на МКАД |В Сунтарском районе Якутии бурый медведь задрал геолога |В Москве похоронили ветерана "Альфы" Торшина |В российском Минфине назвали, каким будет курс доллара в 2017 году |Предвыборная теледрака: Жириновский, Миронов и Хамзаев - кто кого? |В работе МЦК сегодня произошел первый сбой