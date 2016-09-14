Екатеринбург без "Макдоналдсов"
14 сентября 2016, 16:13 [ «АН-Екатеринбург» ]
В Екатеринбурге сворачивается сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». В ближайшее время в городе будут закрыты сразу девять точек. Три «Макдоналдса» останутся в торговых центрах «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) и «Глобус» (ул. Щербакова, 4), а также на улице Бебеля, 29, и проспекте Космонавтов, 23а.
Точки фастфуда уберут с площади 1905 года (ул. 8 Марта, 8в), из БЦ «Саммит», ТРК «Радуга-парк», ТРК «Карнавал» и ТЦ «КИТ». Исчезнут рестораны «Макдоналдс» на улице Челюскинцев, 106, улице Малышева, 124Б, и с улицы Металлургов, 87.
Закрытие точек фастфуда связано с реальным падением доходов населения, часть ресторанов стали просто нерентабельными. Сведения о закрытии ресторанов и сокращении сотрудников компания уже предоставила в Департамент по труду и занятости населения Свердловской области. В ближайшие месяцы без работы останутся порядка 1000 сотрудников «Макдоналдс».
Между тем первый ресторан «Макдоналдс» закрыли еще в апреле этого года – точку убрали из торгового центра Sila Voli на улице Толмачева, 22. В торговом центре располагаются в основном спортивные магазины и бутики, и «Макдоналдс» якобы не вписывался в формат. Около месяца назад в Екатеринбурге открылся ресторан на улице Малышева, 124Б, но и его планируют закрыть.