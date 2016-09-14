В Госдуму внесен проект о праве россиян на доходы от добычи полезных ископаемых

Группа депутатов внесла в Государственную Думу РФ законопроект, который дает право гражданам России на получение части доходов федерального бюджета от добычи полезных ископаемых.

В пояснительной записке, которую составили парламентарии, говорится, что право на получение своей доли доходов от добычи полезных ископаемых имеет россиянин, который беспрерывно работал девять месяцев финансового года (и этот трудовой период вошел в трудовой стаж), и не получал в указанный период пособие по безработице; состоял на учете в госучреждении службы занятости населения в целях поиска работы и не получал в указанный период пособие по безработице; получал пенсию, имея не менее пяти лет трудового стажа.

Депутаты уточнили, что размер гарантированного дохода не является фиксированным и зависит от ряда факторов, в том числе от уровня доходов федерального бюджета от добычи полезных ископаемых на территории страны, количества граждан, имеющих право на получение выплат, и числа лет, прошедших с момента принятия закона.

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