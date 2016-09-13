В российском Минфине назвали, каким будет курс доллара в 2017 году

В Минфине России обнародовали прогноз среднегодового курса американской валюты. По мнению российских финансовых аналитиков, курс доллара останется на уровне 64,8 рубля в следующем году и даже снизится.

По подсчетам специалистов ведомства, в 2018 году курс доллара относительно рубля понизится до 64,1 рубля, а к 2019 году он упадет до 62, 7 рубля, сообщает РИА Новости.

В Минэкономразвитии одобрили базовый прогноз среднегодового курса доллара в 2016 году на уровне 67,2 рубля. В 2017 году ведомство прогнозировало 64,8 рубля за доллар.

Глава МЭР Алексей Улюкаев ранее называл прогноз в 67,2 рубля за доллар более реальным, но подчеркивал, что возможен и сценарий еще большего укрепления российской валюты.

Напомним, в МЭР планируют 18-19 сентября внести в Правительство прогноз социально-экономического развития РФ в 2017-2019 годах.