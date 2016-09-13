Россия стала основным поставщиком пива на Украину

Россия увеличила поставки пива на Украину в первом полугодии текущего года. Несмотря на эмбарго, которое украинские власти ввели в отношении российских товаров, с января по июнь 2016 года экспорт пива производства РФ на Украину увеличился с 1,86 до 6,06 миллиона дал - более чем в три раза.

Основной объем экспорта пива в "незалежную" приходится на продукцию трех пивоваренных компаний — двух московских и липецкой. Кроме пива на неподконтрольные властям Украины территории ЛНР и ДНР поставляются водка и вино, пишет газета "Коммерсантъ".

Российский пенный напиток нравится любителям пива также в Китае и Монголии. По данным таможенной статистики, в эти страны в первом полугодии было поставлено 0,7 млн и 0,65 млн дал соответственно.

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