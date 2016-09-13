На выставке в ЮАР российского оружия уже заказали на 21 млрд долларов

Африканские страны готовы закупить вооружение у «Рособоронэкспорта» на сумму более $21 млрд. Таковы результаты участия компании в международной выставке Africa Aerospace and Defence 2016, проходящей в ЮАР.

Интерес к российской военной технике и оружию проявили 25 стран этого континента, а также некоторые европейские, латиноамериканские и азиатские. Если в прошлые годы со странами южнее пустыни Сахары «Рособоронэкспорт» подписал контракты всего на $1,7 млрд., то сейчас можно говорить об устойчивом росте спроса. Как сообщает компания, хорошо налажены контакты по поставкам убойного товара с Нигерией, Камеруном, Мозамбиком, Танзанией, Экваториальной Гвинеей. В числе интересантов также Ботсвана, Кения, Руанда, Джибути и Эфиопия.

По словам руководителя российской делегации Юрия Демченко, выставки в ЮАР и Азии «Рособоронэкспорт» считает важнейшими и возлагает наибольшие надежды на заказы здесь учебно-боевых и военно-транспортных самолетов, транспортно-боевого вертолёта Ми-35М, патрульных катеров, автоматизированных систем управления и систем безопасности, БМП и БТР, а также противотанковых комплексов.

Российская экспозиция, объединенная при главенстве «Рособоронэкспорта», включает в себя разработки 14 организаций, в том числе «Ростеха», «Уралвагонзавода», «Сплава», «Прибора» и «Базальта». Предполагается также показ регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100».

Россия участвует в крупнейшей африканской военной выставке с 2000 года, демонстрируя лучшие разработки отечественной оборонной промышленности и науки. До конца текущего года российский военторг примет участие еще в шести крупнейших выставках вооружения, ближайшие запланированы в Баку и Москве в течение месяца.



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