Роспромбанк сегодня лишился лицензии

Во вторник, 13 сентября, Банк России отозвал у московского Роспромбанка лицензию на осуществление банковских операций.

Организация не выполняла федеральные законы и нормативные акты Центробанка, вследствие чего и была лишена лицензии, уточняется в сообщении на официальном сайте регулятора. Согласно данным Банка России, Ромпромбанк проводил высокорискованную кредитную политику, которая была связана с размещением денежных средств в активы низкого качества.

До момента назначения конкурсного управляющего или же ликвидатора в данном банке будет действовать временная администрация.

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