Вексельбергу отключают тепло

Свердловские бизнесы олигарха – в ожидании проверок и арестов

Хорошо и привольно живется на Руси знаменитому на весь мир олигарху Виктору Вексельбергу. Почти в двадцати регионах нашей страны работает его компания «Т Плюс» и везде по одной схеме, с одинаковой поддержкой местных властей. В республике Коми истинная деятельность этой «группы лиц» стала известна всей стране, арестованы ближайший соратник Вексельберга – Евгений Ольховик и генеральный директор «Т Плюс» Борис Вайнзихер. Еще один «соратник» Михаил Слободин, наш земляк родом из Североуральска, бывший директор «КЭС Холдинга» (так ранее называлось «Т Плюс»), объявлен в федеральный розыск.

По данным следователей СКР, ПАО «Т Плюс» подкупало первых лиц руководства Коми, проходящих по делу экс-главы республики Вячеслава Гайзера (арестован в сентябре прошлого года). Деньги и иное имущество в 2007-2014 годах передавались за незаконно высокие тарифы на тепло и электроэнергию, за попустительство при проверке подготовки сетей к отопительному сезону и иные льготы для структур Вексельберга в республике Коми. Взятки платили в интересах ЗАО «КЭС» (правопреемник этой компании – ПАО «Т Плюс») и связанных с ним организаций. Общий размер «податей» составил более 800 млн рублей. Если только на взятки ушла астрономическая сумма, каков размер незаконно полученной прибыли? Численность населения Коми небольшая – всего 856 тысяч человек. Между тем группа «Т Плюс» работает почти в двадцати регионах. Каким может быть совокупный криминальный «навар» с этих территорий? Представить страшно.

Есть все основания утверждать, что нарушения в деятельности «Т Плюс» являются системными и могут касаться большинства регионов России. Не будем пока говорить про всю страну, обратим внимание на тревожную ситуацию в Свердловской области.

Наведут ли порядок на Среднем Урале?

Контролируемая «Реновой» группа «Т Плюс» – частная компания, работающая в электроэнергетике и теплоснабжении. Предприятиям Вексельберга так или иначе принадлежат почти все теплоэлектростанции в Свердловской области, тепловые и электрические сети. Структуры Вексельберга владеют аэропортом «Кольцово» («Ренова» сначала приняла участие в строительстве аэропорта, а потом выкупила государственные акции с экономией для себя в 1 миллиард рублей). В активы «Реновы» входят Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов и другие предприятия. Один из самых громких свердловских активов Виктора Вексельберга – крупнейший в Европе проект комплексного развития территории – район «Академический».

Также бизнес Вексельберга является основным бенефициаром «МЕТКОМБАНКа». 21 сентября 2015 года в московском офисе этого учреждения проходили обыски, связанные с делом Гайзера. Руководитель банка был арестован.

«МК-Урал» неоднократно рассказывал, как структуры Вексельберга приходят в свердловские города и, по сути, разваливают местные теплосети. С 1 июля «Т Плюс» хозяйничает уже и в Екатеринбурге. В столице Урала теплоснабжением граждан теперь занимается АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», 60,33% акций которой принадлежат ПАО «Т Плюс». Не исключено, что жители Екатеринбурга скоро столкнутся с необоснованным завышением тарифов, а городские теплосети придут в аварийное состояние, как это уже было в других городах, «освоенных» структурами «Т Плюс».

Паразиты теплосетей

«МК-Урал» в статьях «Выжать все до последней трубы» и «Города разоряют, пока «тепленькие» уже рассказывал об ужасающих результатах «работы» компаний Вексельберга в муниципалитетах Среднего Урала.

Екатеринбург, Березовский, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Первоуральск, Лесной... Во всех этих городах в разные периоды структуры Вексельберга действовали в связке генератор тепла (ГРЭС или ТЭЦ) – оператор сетей. Почему олигарху нужны сети, находящиеся на территории присутствия источников тепла головной структуры ПАО «Т Плюс»? Это дает гарантию получения оплаты за стопроцентный объем отпущенного тепла. Чем больше тепла отправят ГРЭС или ТЭЦ к городским теплосетям, тем лучше для ПАО «Т Плюс». Что будет, если около половины всей энергии по дороге утечет через щели? Для структур Вексельберга – это отличный вариант! ПАО «Т Плюс», в любом случае получит все деньги, потраченные на «обогрев улицы». И чем больше будет потерь тепла, тем в большем плюсе останется бизнес Вексельберга.

Все расходы, связанные с утечками и плохой изоляцией труб будут записаны в убытки. С учетом убытков, а также необходимых сумм на ремонты (которыми никто не будет заниматься) свердловская РЭК ежегодно устанавливает тарифы для населения. В результате тепло в домах, утечки и аварийные ремонты оплачивают простые жители города. И с каждым годом при такой схеме затраты населения растут.

Эта технология отъема денег у простых домовладельцев легко объясняет высокую активность подконтрольных бизнесам Вексельберга операторов в обеспечении аварийности сетей. Как правило, такая компания ограничивается дешевыми ремонтами. Вместо замены трубы – «заплаточный» ремонт, если укладка трубопровода, то без тепловой изоляции и т.п.

Удивительно ли, что ПАО «Т Плюс» охотно включается в инвестиционные программы, приводящие к росту тарифов для населения, но не выполняет их? Ничуть, если учесть, что структуры Вексельберга к тому времени уже приводят в упадок городские теплосети и, вероятно, готовятся «сматывать удочки», прихватив выделенные на ремонты деньги. По сути, мы наблюдаем настоящее паразитирование на городских теплосетях.

В фильме ужасов «Похитители тел» когда донор слабел, инопланетный паразит покидал его тело и искал нового носителя. Так происходит и на территории Среднего Урала: когда измученные за десять лет без ремонта сети уже начинают разваливаться, структура Вексельберга спешно покидает муниципалитет и идет осваивать новые территории. В 2016 году новыми «донорами» для подконтрольных ПАО «Т Плюс» операторов сетей стали Екатеринбург и Лесной.

Новый «донор» – Лесной

Как мы видим, структуры Вексельберга заставляют граждан оплачивать утечки из труб, добиваются повышения тарифов и доводят сетевые хозяйства до аварийного состояния. И это еще не все. Государственные стратегические активы, от которых зависит жизнь во многих регионах России, нещадно эксплуатирует частная компания, контролируемая из-за рубежа. Почти 45% акционерного капитала ПАО «Т Плюс» приходится на иностранные компании, размещенные в кипрских оффшорах (это при официально объявленной государственной политике по деоффшоризации экономики!). Четыре члена Совета директоров ПАО «Т Плюс» из десяти имеют зарубежное гражданство.

Дочерняя структура ПАО «Т Плюс» добралась даже до одного из закрытых свердловских городов – Лесного. Оператором местных теплосетей стало вексельберговское ООО «Каменская теплоснабжающая компания» (ООО «КТК»). Недавно этой фирме пришлось выехать из Каменска-Уральского (оператор-паразит довел сети третьего свердловского города до аварийного состояния и съехал).

Вероятно, такой «бизнес» будет продолжаться до тех пор, пока местные теплосети не начнут разваливаться. Но дело даже не в этом. Интересно, как соотносится присутствие этой компании в городе Лесном с законом «О закрытых административно-территориальных образованиях», ограничивающим деятельность на территории ЗАТО организаций, учредителями которых являются иностранцы?

Известно, что компании, участвующие в конкурсах на аренду и эксплуатацию муниципального имущества, должны раскрывать всю цепочку бенефициаров, то есть, названия кипрских акционеров следовало озвучить обязательно. Наверняка так и сделали. Теплосети недавно были переданы на баланс города ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», входящим в «Росатом», и были в хорошем состоянии. Почему же тогда руководство закрытого города так легко отдало теплосети ООО «КТК»?

Вероятно, до ареста топ-менеджеров «Реновы» и ПАО «Т Плюс» власти муниципалитета знали о безнаказанности указанных структур, скорее всего, пользующихся покровительством председателя правительства Свердловской области. Когда у жуликов такая серьезная «крыша», можно плевать на законы, не правда ли?

«Атомные» деньги

Куда смотрит «Росатом»? В предыдущих публикациях мы делали акцент на том, что весь объем потребляемой тепловой энергии Лесного оплачивался ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Как показали недавние проверки работы Нижнетуринской ГРЭС, убытки компании Сергея Кириенко от взаимодействия со структурами Вексельберга могут составить сотни миллионов рублей.

Несколько лет, до ввода 15 декабря 2015 года в эксплуатацию нового ПГУ-энергоблока Нижнетуринской ГРЭС, ПАО «Т Плюс» выставляло потребителям объемы тепловой энергии (Гкал) и теплоносителя (м3) якобы на основании коммерческих приборов учета. На самом деле в показаниях приборов учета объемы в два раза меньше, чем предъявлено к оплате – это очевидное мошенничество!

Это привело к завышению платежных требований для Нижней Туры на 95,2 млн руб. Объем потребления в городе Лесном почти в три раза выше. Значит, размер причиненного ущерба (возможно, скоро правоохранители назовут это хищением) в отношении комбината «Электрохимприбор» составляет не менее 285 миллионов рублей. Несложно предположить, что после вхождения в город ООО «КТК» деньги «Росатома» продолжат утекать из города. Только уже по другой схеме. Интересно, как относятся к такому «перераспределению» средств в пользу структур Вексельберга в корпорации «Росатом», возглавляемой Сергеем Кириенко?

Старые станции бросают, новые взрываются

Немалую роль в истории с ПАО «Т Плюс» сыграл и.о. главы Республики Коми Сергей Гапликов. 17 августа в обращении к президенту Владимиру Путину он обвинил компании Вексельберга в срыве подготовки к отопительному сезону. Также руководитель региона сообщил, что «Т Плюс» решило продать Воркутинскую ТЭЦ вместо того, чтобы заняться ее реконструкцией (далее мы убедимся, что «Т Плюс» регулярно избавляется от обветшавших в процессе эксплуатации объектов вместо того, чтобы ремонтировать их). «Эта безответственность должна быть пресечена», – ответил Владимир Путин.

В Свердловской области ситуация еще хуже. Оказывается, структуры ПАО «Т Плюс» не только уклоняются от реконструкции обветшавших объектов, но и не могут грамотно эксплуатировать новые.

15 декабря 2015 года была открыта Нижнетуринская ГРЭС. На протяжении нескольких месяцев из Ростехнадзора в адрес электростанции приходили замечания о необходимости устранения нарушений, допущенных при ее строительстве. Возможно, игнорирование данных предписаний и привело к событиям, последствия которых наверняка скажутся на ходе отопительного сезона в Нижней Туре и Лесном.

В конце мая произошла крупная авария на турбине электростанции. Из-за нарушения системы охлаждения в компрессоре высокого давления изменилась плотность масла, и произошел прорыв газов температурой 1400 градусов из камеры сгорания. Из-за этого произошла мгновенная остановка турбины. Турбина уперлась в корпус и часть покрывающих ее лопаток оторвалась. Лопатки прошили корпус парового котла – огромной конструкции высотой с восьмиэтажный дом. Пока сотрудники станции чинили турбину, пришло время запускать котел. 25 мая котел стали заполнять теплоносителем. Произошел хлопок и был сожжен весь контур трубной части котла.

Попытки устранить последствия двух аварий продолжались все лето. На сегодняшний день котел не восстановлен. Турбина запущена, но пока на «холодной работе», при загрузке около 30%. Так она должна работать еще не менее сорока суток. Если ситуация на станции не нормализуется, и зимой случится новая поломка, Нижняя Тура и Лесной останутся без отопления.

«Зачем модернизация, если можно поднять тариф?»

Бывший глава Первоуральска Юрий Переверзев рассказывал, что в его городе оператор теплосетей от ПАО «Т Плюс» производил некачественные ремонты. «У нас были подозрения, что СТК не ремонтировала столько, сколько нужно и как нужно. Потому что они сначала закопают, а потом приносят акт выполненных работ», – рассказывает экс-мэр.

Также в интервью «МК-Урал» Юрий Переверзев рассуждал о том, почему структурам Виктора Вексельберга неинтересно вкладываться в ремонт и модернизацию сетей: «На ИННОПРОМе специально обратил внимание на стенд «Т Плюс». Там были представлены современные системы по эффективному управлению тепловыми сетями.

Компания технически готова это делать, но у нее, как мне думается, нет стимула. Зачем вкладываться в модернизацию, если так легко повысить тариф через РЭК. Взяли – увеличили надбавочку, и дальше работают. А если бы пришлось «танцевать» в рамках неизменного тарифа, тогда бы и начали искать эффективность».

Про склонность структур ПАО «Т Плюс» к завышению тарифов для себя любимых уже написано немало статей. В республике Коми они на тарифах уже погорели. В Свердловской области пока нет, но стоит полагать, что правоохранительные органы в ближайшее время восстановят справедливость.

Свердловские операторы ПАО «Т Плюс» при обосновании постоянно повышающихся тарифов дважды учитывают в составе затрат оплату труда персонала, что причиняет городам многомиллионные убытки. Подобная схема «работы» характерна для всех территорий с присутствием предприятий группы ПАО «Т Плюс». Здесь можно смело поднимать вопрос о хищениях в особо крупном размере и уничтожении государственного (муниципального) имущества, обеспечивающего жизнедеятельность целых регионов.

При этом даже уже повышенные тарифы, по сути, не отрабатываются. Получая деньги от населения, сетевые организации, дочки ПАО «Т Плюс» тратят их в основном на расчеты с аффилированным производителем энергии, в ущерб другим статьям, предусмотренным РЭК, вроде капитального и текущего ремонтов.

По данным экспертов, к настоящему времени сложилась ситуация, при которой тарифы ООО «СТК» и ПАО «Т Плюс» на 40 % и более выше, чем у аналогичных организаций на территории Свердловской области, что существенно повышает финансовую нагрузку на население. Приведем небольшой анализ.

Тариф «Т Плюс» всегда рос опережающими темпами в среднем на 20% в год, это при установленном федеральном индексе максимум 6-7%. К чему это привело? Сравним тарифы крупных теплоэлектростанцией в Свердловской области на 2016 и 2017 годы:

Рефтинская ГРЭС – 635,88 руб./Гкал,

Среднеуральская ГРЭС – 677,57 руб./Гкал,

ТЭЦ Евраз НТМК – 531,96 руб./Гкал,

НПК «Уралвагонзавод» – 655,53 руб./Гкал,

Богословская ТЭЦ – 659,51 руб./Гкал.

Средний тариф составляет – 632,09 руб./Гкал.

А что с тарифами ПАО «Т Плюс»?

Ново-Свердловская ТЭЦ – 997,38 руб./Гкал,

ТЭЦ ТМЗ – 836,15 руб./Гкал,

Нижнетуринская ГРЭС – 857,71 руб./Гкал.

Средний тариф Т Плюс – 897,08 руб./Гкал.

Сегодня средний тариф «Т Плюс» выше чем у остальных на 264,99 руб./Гкал, то есть выше остальных на 40%! Вдумайтесь, это не опечатка – на сорок процентов выше!

В связи с этим необходимо не только провести тщательные проверки деятельности структур Вексельберга, но и дать серьезную оценку действиям РЭК Свердловской области за период с 2013 год по 2016 год по подъему тарифов для компаний, связанных с Вексельбергом. Не исключено, что этим бизнесам предоставлялись преференции благодаря заступничеству высокопоставленных «людей «Реновы» из правительства Свердловской области.

Началась большая встряска

В последнее время в политических кругах Свердловской области активно обсуждали теории о возможном выдвижении ставленника «Реновы» на выборы губернатора в 2017 году. В связи с этим называлось имя Дениса Паслера. Лоббирование интересов бизнеса через своих людей в руководстве региона для «Реновы» – историческая традиция. К группе компаний были близки бывший премьер-министр региона, вице-премьеры Михаил Максимов и Виталий Недельский. Удивительно ли, что «Ренова» могла связывать большие надежды на успех в региональной политике именно с Денисом Паслером, отдавшим несколько лет работе в холдинге? Посадить бывшего коллегу в кресло главы региона… Это было бы серьезной победой для Вексельберга в Свердловской области. Однако сегодняшнее развитие событий, вероятно, надолго ставит крест на подобных планах.

Пока в свердловских управленческих кругах пытаются сохранять видимость спокойствия. Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер, как ни в чем ни бывало, совершает поездки по муниципалитетам и даже презентует новые объекты ПАО «Т Плюс». Но тучи уже сгустились. Как сообщило агентство «ФедералПресс» со ссылкой на собственные источники, деятельность филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» (головной офис в Екатеринбурге) будет проанализирована сотрудниками ФСБ. «Анализ будет сделан в любом случае», – указал собеседник агентства. О готовности в случае получения оперативной информации проверить работу филиала «Т Плюс» заявили и в прокуратуре Свердловской области.

Денис Паслер для структур Вексельберга уж точно не чужой, ранее он возглавлял подконтрольное «Ренове» ЗАО «ГАЗЭКС». В СМИ неоднократно озвучивалось мнение, что Дениса Паслера мог привести во власть совладелец «Реновы» Евгений Ольховик. Руководство РЭК, определяющей выгодные для ПАО «Т Плюс» тарифы в Свердловской области, утверждает региональный премьер-министр.

Именно Паслер представлял якобы интересы области в сделке по созданию АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» с использованием генерирующих активов ЕМУП «Екатеринбургэнерго». Еще в 2013 году Денис Паслер и ныне арестованный Борис Вайнзихер встречались с федеральным министром энергетики, чтобы обсудить эту сделку, последствия которой могут быть разорительными для столицы Урала.

Какое еще «взаимодействие» может быть между Паслером и руководством структур Вексельберга на Среднем Урале, и насколько тут уместны параллели с ситуацией в Коми? На эти вопросы у нас пока нет ответов. Мы всего лишь журналисты, а не следователи, и не сотрудники ФСБ.

Ситуация может усугубиться после Единого дня голосования, назначенного на 18 сентября. В правительственных кругах уже шепчутся, что скоро полетят чьи-то головы. Возможно, в ходе этих мероприятий силовики наконец-то обратят внимание и на факты о деятельности структур Виктора Вексельберга, которые приводились в статьях «МК-Урал».

Куда смотрят силовики?

Редакция «МК-Урал» неоднократно обращала внимание правоохранительных органов на опубликованные нами материалы о подозрительных схемах «заработков» ПАО «Т Плюс» в свердловских муниципалитетах и направляла соответствующие запросы в полицию и прокуратуру. Правоохранители сообщали нам о проверках. Однако результаты проведенных проверок нам так и не были озвучены, ни одного дела на основании изложенных в наших публикациях фактов не было возбуждено.

Давайте предположим, что должностные лица ПАО «Т Плюс» были осведомлены о способе обмана потребителей. Учитывая данные о сотнях миллионов убытков, причиненных потребителям, уместно, наверное, поднимать вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 159 (Мошенничество), ст. 160 (Присвоение или растрата) и ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

По каким статьям может быть возложена ответственность на региональных чиновников, с попустительства которых областные муниципалитеты были отданы на разграбление? Кого из госслужащих следует призвать к ответу по всей строгости закона? Об этом говорить пока сложно. Но есть основания полагать, что данные вопросы беспокоят не только нас, но и представителей компетентных государственных органов.

У нас нет сомнений в высоком уровне профессиональных знаний менеджеров компаний Вексельберга. Без огромного опыта в сфере теплоснабжения, без знания законов рынка, технологий работы с государственными органами и других навыков невозможно выстроить столь мощную бизнес-империю.

Однако, давайте представим, что при столь высоком уровне компетенции этих коммерсантов они не могут вести противоправную деятельность таких масштабов случайно, по ошибке. Тогда в уничтожении муниципальной инфраструктуры на сотни миллиардов, разорении простых собственников квартир и региональных бюджетов кто-то может увидеть четкий умысел. По сути, это настоящая антигосударственная деятельность.

Наша редакция просит считать данную статью официальным обращением с просьбой провести проверки в отношении структур ПАО «Т Плюс» в Свердловской области к начальнику УФСБ России по Свердловской области Александру Вяткину, начальнику ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаилу Бородину, прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову и заместителю генерального прокурора РФ Юрию Пономареву.