"Росатом" требует с Болгарии 620 миллионов евро

Болгария должна «Росатому» 620 миллионов евро – это компенсация за ущерб от прекращения проекта по строительству АЭС «Белене», который компания реализовывала совместно с болгарской стороной.

Госкорпорация требует от Софии срочно выполнить решение арбитражного суда и выплатить компенсацию.

В июне арбитражный суд при международной торговой палате в Женеве постановил, что болгарская компания NEK должна возместить российскому Атомстройэкспорту (основным акционером является «Росатом») ущерб за прекращение строительства АЭС «Белене» в размере 620 миллионов евро. До полного погашения всей этой суммы ежедневно начисляется неустойка в 167 тысяч евро.

Строительство АЭС «Белене» было окончательно остановлено в 2012 году в связи со сменой власти в Болгарии и под давлением руководства ЕС, которое требовало от страны снижения энергозависимости от России.