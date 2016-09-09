Украина может остаться без российской нефти

Транспортировка на Украину дизельного топлива от “Транснефти” будут приостановлены с сегодняшнего дня. Заморозка поставок продиктована предписанием, направленным компании центральной энергетической таможней. Об этом сообщил пресс-секретарь “Роснефти” Игорь Демин.

Как сообщается, большая часть разрешений на экспорт нефтепродуктов на Украину, которые были выданы ранее российским компаниям, в данный момент аннулированы по решению ФСТЭК. В числе прочих также приостановлены поставки топлива с “Лукойла”. Таким образом, транспортировка на Украину дизельного топлива полностью заморожена с сегодняшнего дня.

В данный момент о причинах приостановки поставок не сообщается. Это не первый случай ограничения экспорта на Украину дизельного топлива.

Читайте также:

Впервые за 25 лет среднесуточная добыча нефти в РФ превысила 11 млн баррелей



Другие новости экономики